Slitta al 4 luglio la decisione Ue su Ita-Lufthansa

Il verdetto finale dell'Ue su Ita-Lufthansa slitta al 4 luglio. Lo annuncia la Commissione europea dopo aver ricevuto l'ultimo pacchetto di impegni redatti dalle parti per ottenere il via libera alle nozze.

La scadenza precedente del 13 giugno, viene precisato, è stata automaticamente posticipata di 15 giorni lavorativi come previsto dal regolamento sulle fusioni.

Stamattina il Mef ha comunicato che "l'azionista di Ita Airways ha presentato insieme con Lufthansa DLH le integrazioni alle remedies secondo le richieste della stessa commissione concorrenza e nei tempi previsti per rispettare la scadenza del 13 giugno".



