Cdm approva decreto agricoltura, accordo su fotovoltaico

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Fonti di governo riferiscono che è stato trovato un accordo sugli impianti fotovoltaici. Con il decreto "poniamo fine all'installazione selvaggia di fotovoltaico a terra - sottolinea il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida - interveniamo con pragmatismo salvaguardando alcune aree. Abbiamo scelto di limitare ai terreni produttivi questo divieto" ad esempio "sulle cave si potrà continuare a produrre energia" e "andremo a salvaguardare i fondi del Pnrr che non intendiamo mettere in discussione in alcun modo".



