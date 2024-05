All'Università di Perugia un master in progettazione europea

Ha preso il via il 24 maggio la 6/a edizione del master in Progettazione europea per la cultura e la creatività, promosso dal Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Perugia. Ventuno le corsiste e i corsisti, provenienti da tutta Italia, tra cui operatori del settore culturale, creativi, progettisti e funzionari della pubblica amministrazione. La giornata inaugurale si è svolta presso la Scuola di lingue Estere dell'esercito di Perugia, i cui locali ospitano le lezioni del corso post laurea.

"Il Master - spiega il direttore Fabio Raspadori - rappresenta un percorso di alta formazione che permette di acquisire competenze teoriche e tecnico-gestionali legate al e al , altamente professionalizzanti ed immediatamente spendibili nel mondo del lavoro".

Il corso ha una durata di circa 15 mesi: alla didattica di 300 ore segue il periodo di tirocinio.

"Il percorso formativo - afferma Diletta Paoletti, coordinatrice del Master - si caratterizza per l'elevata componente pratica dell'apprendimento, garantita anche dai numerosi momenti laboratoriali. Il corpo docente è composto da circa 40 figure, provenienti, oltre che dall'Università, dal mondo della progettazione europea e da quello delle organizzazioni culturali".

Cinque Le borse di studio erogate dall'associazione Guglielmo Epifani, ispirata alla figura del sindacalista e politico. Presente alla cerimonia di apertura la presidente Maria Giuseppina De Luca Epifani.

Le borse di studio sono state destinate a giovani meritevoli, al fine di sostenere il proseguimento dei loro studi specialistici. Sempre cinque le borse di studio per la pubblica amministrazione, finanziate dall'Inps e destinate all'aggiornamento dei dipendenti pubblici.

"Per me e' stato un bellissimo evento e una grande emozione - ha detto al termine della cerimonia Maria Giuseppina Epifani - ricordando anche le borse di studio realizzate all'Università di Roma la Sapienza, tra Roma e Perugia - ha concluso - saranno 10 i ragazzi e le ragazze che faranno dei Masters nel ricordo di Guglielmo Epifani.



