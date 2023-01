Qatargate: chiesto lo stop all'immunità per Cozzolino e Tarabella

Il Parlamento europeo ha avviato una procedura d'urgenza per la revoca dell'immunità a due europarlamentari. nell'ambito del Qatargate. "Non ci sarà impunità. Nessuna", ha annunciato la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola, sottolineando che la decisione è stata presa a seguito di una richiesta delle autorità giudiziarie belghe.

Secondo i quotidiani belgi Le Soir e Knack sono Andrea Cozzolino e Marc Tarabella i due eurodeputati per i quali la giustizia belga ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare all'Eurocamera.

"Confermiamo di aver avviato la richiesta di revocare l'immunità parlamentare a due membri del Parlamento europeo ma non daremo i nomi o altre informazioni", ha fatto sapere solamente il portavoce della Procura di Bruxelles interpellato sulla vicenda.

L'abitazione dell'eurodeputato socialista Marc Tarabella era stata perquisita il 10 dicembre, alla presenza della presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola, all'indomani dell'arresto di sei persone nell'ambito del Qatargate, tra cui la vicepresidente del Parlamento Eva Kaili, il suo compagno Francesco Giorgi e l'ex europarlamentare italiano Antonio Panzeri. Tarabella, ricorda Le Soir, sostiene con forza di non aver mai ricevuto alcun regalo dal Qatar. Giorgi è l'assistente parlamentare di Cozzolino e secondo quanto riferito dalla stampa belga avrebbe ammesso di aver ricevuto denaro dal Marocco e dal Qatar per promuovere i propri interessi all'interno del Parlamento. Cozzolino aveva anche chiesto recentemente tramite i propri avvocati di essere ascoltato dagli inquirenti, pur sostenendo la propria innocenza.

L'iter della revoca delle immunità parlamentari: al via alla Plenaria del 16 gennaio

Secondo l'iter previsto dal Regolamento del Parlamento europeo, la Commissione affari giuridici nominerà un relatore, e i casi in questione verranno presentati nel corso di una riunione della Commissione stessa, dove può aver luogo anche un'audizione. Il progetto di relazione verrà quindi discusso e votato in seno alla Commissione che adotterà una raccomandazione affinché l'intero Parlamento approvi o respinga la richiesta. Tutti i casi di immunità sono esaminati a porte chiuse.



La raccomandazione verrà quindi presentata alla Plenaria. In caso di approvazione da parte della Plenaria, a maggioranza semplice, il Presidente comunica immediatamente la decisione del Parlamento al deputato o ai deputati interessati e all'autorità nazionale competente. La presidente del Parlamento europeo, viene precisato, ha chiesto a tutti i servizi e alle commissioni di dare priorità a questa procedura, in vista della sua conclusione entro il 13 febbraio 2023. La presidente dell'Europarlamento annuncerà la richiesta sulla revoca dell'immunità parlamentare per due eurodeputati coinvolti nello scandalo di corruzione legato al Qatar alla prima plenaria possibile del Parlamento, il prossimo 16 gennaio. La richiesta sarà quindi rimessa alla Commissione per gli affari giuridici (Juri) per una proposta di decisione. Lo comunica il Parlamento europeo.