Ballottaggi, Salvini: 'Divisioni e litigi centrodestra non dovranno ripetersi'

Sette sindaci al centrosinistra, 4 al centrodestra, 2 alle liste civiche, di vario orientamento. E' questo il risultato del turno di ballottaggio. Con cinque comuni che cambiano amministrazione da centrodestra a centrosinistra (Verona, Monza, Alessandria, Piacenza e Catanzaro) e uno da centrosinistra a centrodestra (Lucca). Ecco una scheda (elaborata con dati pressoché definitivi). Nel complesso del turno delle comunali, il risultato dei 26 capoluoghi ne vede 13 al centrodestra, 10 al centrosinistra e 3 alle liste civiche.

Agenzia ANSA Tommasi sindaco di Verona, il centrosinistra vince nelle principali città

Il centrodestra diviso non sfonda Il centrodestra diviso non sfonda. Al centrosinistra sette sindaci (Verona, Parma, Piacenza, Alessandria, Catanzaro, Monza, Cuneo), quattro al centrodestra (Lucca, Frosinone, Barletta, Gorizia), due alle liste civiche (Como e Viterbo). E' questo il risultato del turno di ballottaggio. Soddisfazione del segretario dem: 'Serietà e linearità'. Crollo dell'affluenza al 42,16%. Salvini: 'Divisioni e litigi centrodestra non dovranno ripetersi'. Di Maio: 'Crolla o sparisce chi crea fibrillazioni al governo'

"Anche questi ballottaggi hanno dimostrato che, tra quelli di maggioranza, reggono pochi partiti - così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio -, cioè quei partiti che stanno continuando a sostenere con convinzione questo governo. Crolla, o in molti casi sparisce, chi invece non fa altro che creare fibrillazioni all'azione del governo. Un segnale chiaro da parte dei cittadini, e lo hanno ribadito sia al primo e che al secondo turno di queste amministrative". "Abbiamo visto una sorprendente onda di civismo che va valorizzata. Sindaci e tante liste espressione del territorio e della società civile che in molti casi, ancor più dei partiti tradizionali, hanno dimostrato di saper interpretare le vere esigenze dei cittadini. Bisognerà ascoltarli e ripartire da loro".

"Spiace per le città perse al ballottaggio, nonostante l'impegno di candidati e militanti - ha scritto su Facebook Matteo Salvini -, spesso per le divisioni e i litigi nel centrodestra come a Verona, che non si dovranno più ripetere. Spiace per la bassa partecipazione al voto, spesso inferiore al 30%, segnale che costringe tutti a lavorare di più e meglio. Buon lavoro ai nuovi sindaci eletti e già da oggi al lavoro, che fra primo e secondo turno vedono passare il Centrodestra da 54 a 58. Un abbraccio fra i tanti al nuovo sindaco di Lucca (strappata alla sinistra) e ai sindaci di Sesto San Giovanni e Frosinone, incontrati nei giorni scorsi".

"Se Forza Italia mi chiede una mano a ricostruire il partito dove e come ritiene io sono a disposizione", dice all'ANSA Flavio Tosi in merito alla vittoria a Verona di Damiano Tommasi. "Sono stato un uomo di partito per 25 anni - aggiunge - e sono capace di organizzare e mettere il piedi un partito a vari livelli. Quindi sono a disposizione per quello che deciderà Forza Italia".

"Basta litigi, a partire della Sicilia, non possiamo rischiare di mettere a repentaglio il risultato delle politiche. Chiederò a Salvini e Berlusconi di vederci il prima possibile per evitare ulteriori divisioni", ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni in un video su Facebook.

Si svolgerà presumibilmente in via Bellerio il vertice tra il leader della Lega Matteo Salvini, il ministro Giancarlo Giorgetti e il presidente lombardo Attilio Fontana. E' quanto apprende l'ANSA. Sarà l'occasione per analizzare i risultati dei ballottaggi e per fare il punto sull'eventuale ricandidatura al Pirellone del presidente lombardo Attilio Fontana, in particolare dopo la 'fuga in avanti' della vicepresidente lombarda Letizia Moratti.

Intanto Beppe Grillo è a Roma. Camicia blu e jeans, il fondatore del M5s è da poco arrivato all'hotel Forum, l'albergo che sceglie di consueto per i suoi soggiorni nella Capitale.