M5s: a Roma l'incontro fra Grillo e Conte

Ancora in corso a Roma l'incontro fra il garante del M5s Beppe Grillo e il presidente del Movimento Giuseppe Conte. Nell'hotel della capitale dove Grillo soggiorna come di consueto, anche Domenico De Masi, il sociologo che ha aderito alla scuola di formazione del M5s. Nel pomeriggio, a partire dalle 17 molto probabilmente alla Camera, Grillo ha in programma una serie di incontri, che proseguiranno anche domani mattina, con i parlamentari 5s delle varie commissioni.