De Mita: folla per i funerali, transenne e maxischermo

In tanti stanno giungendo a Nusco per i funerali di Ciriaco De Mita, che saranno celebrati alle 18.30 dal vescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Pasquale Cascio. La maggior parte dei presenti però non potrà accedere alla piccola cattedrale di Nusco: la strada d'accesso è stata transennata, e il rito potrà essere seguito attraverso un maxischermo montato in una piazza a circa duecento metri dalla chiesa. Una misura che ha suscitato malumore tra coloro che sono arrivati a Nusco contando di poter essere fisicamente presenti alle esequie.

Intanto sono già arrivati il governatore Vincenzo De Luca, il sindaco di Benevento Clemente Mastella (a lungo portavoce del segretario dc negli anni Ottanta) e numerosi esponenti della politica, dagli ex ministri Angelino Alfano e Nicola Mancino a Giuseppe Gargani, storico ex dc: "Mi mancheranno i suoi rimproveri", ha detto ai cronisti. A rappresentare la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica saranno Ettore Rosato e Sergio Puglia.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Nusco, per prendere parte ai funerali di Ciriaco De Mita. Ad accogliere il Capo dello Stato, all'esterno della cattedrale, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.