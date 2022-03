Berlusconi, per governare serve centrodestra moderato

"Forza Italia sarà determinante per la vittoria del centro-destra, sia sul piano dei numeri — senza di noi non sarebbe possibile vincere le elezioni — sia soprattutto sul piano delle idee e dei contenuti. Un centro-destra che si candida a guidare la Nazione non può prescindere da quello che noi rappresentiamo: un centro moderato, liberale e cristiano, credibile in Europa e nel mondo, in una stagione di così gravi tensioni internazionali". Lo scrive il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, in una lettera inviata ai dirigenti del partito in vista dell'assemblea nazionale in programma per l'8-9 aprile.

"Per vincere e governare, è necessario che sia Forza Italia ad esercitare una funzione trainante. Abbiamo un anno di tempo per prepararci a questo, mentre sosteniamo lealmente, ma non in modo acritico, il governo Draghi: in un momento così delicato il Paese ha bisogno di stabilità e noi siamo pronti a farcene carico, con lo stesso spirito di responsabilità con il quale abbiamo chiesto per primi di dare vita ad un governo di emergenza e di unità nazionale. Questo non significa naturalmente rinunciare, in una corretta dinamica parlamentare, ai temi che ci caratterizzano a cominciare da quello fiscale".

Durante l'assemblea dell'8 e 9 aprile, all'hotel Parco dei Principi, il leader anticipa che ci saranno confronti con le categorie produttive del Paese, "per proporre le nostre idee e raccogliere quelle che ci vengono dalla società civile più vicina a noi. Sarà un'occasione per ritrovarci finalmente in presenza, dopo le limitazioni imposte dal Covid, per rilanciare le nostre idee, i nostri programmi, i nostri valori".