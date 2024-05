Il Met Gala, la festa dell'anno di New York

Con l'arrivo di Anna Wintour, madrina ed eminenza grigia della serata, il Gala del Met e' cominciato. Ha indossato un mantello ricamato a motivi floreali su un abito tunica bianco, in linea col tema della serata "Garden of Time" a sua volta legato alla mostra Sleeping Beauties: Reawakening Fashion sulla transitorieta' della moda che il 10 maggio apriraà al pubblico. Il red carpet quest'anno è stato verde e bianco, un omaggio alla natura che è tra le chiavi di lettura della mostra.

400 i vip attesi per la festa, un vero e proprio 'power cocktail' di entertainment, moda, politica e business, oltre che una fonte di finanziamento chiave per le casse del Costume Institute (alla Wintour intitolato). Quest'anno ogni biglietto e' costato 75 mila dollari, 350 mila dollari per aziende o gruppi che hanno deciso di prenotare un tavolo. La festa e' a inviti e tutti gli ospiti devono essere approvati dalla Wintour (look compreso) per poter entrare.