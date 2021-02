Transizione: Cingolani, da città a rinnovabili, 6 priorità

Un nuovo modello per le città l'accelerazione sulle energie rinnovabili, l'immediata applicazione degli accordi sul clima di Parigi,la qualità dell'aria: Sono queste alcune delle 6 priorità per l'ambiente che il neoministro Roberto Cingolani indica in una lettera a Repubblica nella quale prende commiato dalla Rubrica su Green&blue. Tra le priorità il ministro sottolinea l'esigenza di valutare il costo degli effetti collaterali dell'innovazione e il valore dell'"intelligenza globale", "che ci salverà" .