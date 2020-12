Clima, Conte: 'C'è impegno Italia. 30 milioni ad Adaptation fund Onu'

"Dobbiamo agire con determinazione senza precedenti, ma dobbiamo agire ora" per la riduzione delle emissioni. "Il futuro appartiene alle giovani generazioni": così il premier Giuseppe Conte al Climate Ambition Summit 2020.

"Come presidente del G20 e partner della Gran Bretagna per la Cop26, l'Italia è impegnata a dare un contributo importante allo sforzo comune" di sviluppare "accordi ambiziosi e lungimiranti" nel quadro delle conferenze di Rio su clima, biodiversità e desertificazione. "L'impatto della pandemia sui nostri sistemi economici e sociali non dovrebbe diminuire la nostra determinazione". Per aiutare i Paesi "più vulnerabili" ad affrontare il cambiamento climatico, l'Italia - annuncia - si impegna a "donare 30 milioni di euro" all'Adaptation fund delle Nazioni Unite.

IL VIDEO