Meloni, 'alle Europee scrivete Giorgia, sono una del popolo'

'Chiedo agli italiani di scrivere il mio nome di battesimo alle Europee. Sono fiera che chi si rivolge a me mi chiami Giorgia. Sono stata derisa per le mie radici popolari, mi hanno chiamata pesciarola, borgatara... perché loro sono colti... Ma io sono fiera di essere una del popolo', ha detto la premier Giorgia Meloni. 'Se volete dirmi che ancora credete in me scrivete sulla scheda Giorgia, perchè sarò sempre una di voi.

Il potere non mi cambierà, il palazzo non mi isolerà. Ho bisogno di sapere ancora una volta che ne vale la pena'.



