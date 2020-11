Conte a G20, restiamo uniti e creiamo migliore normalità

"Il G20 rifletterà il nostro impegno per una rapida ripresa" dalla crisi pandemica e per "trovare soluzioni per le maggiore sfide che l'umanità sta affrontando oggi, dal climate change al perdurare delle diseguaglianze. Noi dobbiamo restare uniti e usare le opportunità che ci ha offerto questa crisi per creare una nuova, migliore, normalità". Lo sottolinea il premier Giuseppe Conte nel messaggio che i capi di Stato hanno inviato al summit di Riad per promuovere l'agenda del G20 2020.

"L'imminente presidenza italiana del 2021 è determinata nel proseguire l'importante azione del G20" sulla base dei "risultati" del summit di Riad.