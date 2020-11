"Abbiamo deciso che una deroga nel vincolo della Dad" all'università "per garantire agli studenti di primo anno di svolgere le lezioni in presenza. Dobbiamo garantire la presenza alle matricole delle Università". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico della Luiss e ha aggiunto che "il governo resta impegnato, anche in queste ore, sul piano di rilancio nel quale attenzione primaria verrà assicurata alla formazione e alla ricerca".