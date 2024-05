Salvini, Vannacci? C'è chi a sinistra candida chi è in carcere..

"Vannacci ha difeso l'Italia, è un uomo libero che ha combattuto l'estremismo islamico in Iraq, in Afghanistan. È stato minacciato dall'Isis, figurati se mi faccio o si fa spaventare da qualche giornalista di sinistra con la puzza sotto il naso". Poi "se qualcuno a sinistra, liberamente, decide di candidare una persona che è in carcere con accuse gravissime, perché non si può candidare l'ex comandante della folgore che ha difeso l'onore, la patria in giro per il mondo?".

Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, intervenuto a Mattino Cinque.

Io e Vannacci "abbiamo due figli, vorremmo semplicemente che uscire di casa la sera a Roma, a Milano, a Livorno, a Torino, non fosse pericoloso com'è oggi, anche per colpa dell'immigrazione di massa"



