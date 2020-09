Via libera della Camera al decreto Covid, va al Senato

La Camera ha approvato il decreto Covid che ora va al Senato. I voti favorevoli sono stati 219, i contrari 126, 1 astenuto. Il decreto, in seguito all'estensione (con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio) fino al 15 ottobre dello stato di emergenza per il Covid, proroga l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legge che hanno disciplinato le misure per contrastare l'epidemia ed il loro graduale allentamento. ma la polemica sul decreto, all'interno di M5s, era sorta su un comma che consente il rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza per più di una volta.