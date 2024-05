Mattarella, pensare europeo sfida ideale e necessità concreta

"Avete scelto opportunamente di dare al vostro confronto un orizzonte europeo e ciò costituisce una prova ulteriore della cruciale collocazione dei professionisti, nevralgica per la competitività e la sostenibilità delle imprese". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio agli Stati generali dei commercialisti in corso a Roma.

"Pensare europeo - si sottolinea nel saluto - prima ancora che una sfida ideale, culturale è una necessità concreta. La rilevanza assunta dalla legislazione europea nel nostro ordinamento con le grandi opportunità che i processi di integrazione ancora da completare offrono ai Paesi dell'Unione, sollecitano il mondo delle professioni a spingersi avanti per essere una forza di traino. Si tratta di un impegno importante, da cui può dipendere molto della qualità, dei tempi, della direzione del nostro sviluppo futuro, e quindi anche del benessere sociale".



