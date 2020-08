Ponte Stretto: Musumeci, tunnel?Idea per tacitare e rinviare

(ANSA) - PALERMO, 10 AGO - "Ho rispetto per tutte le proposte, l'obiettivo è il collegamento stabile tra le due sponde sia per il trasporto su gomma che per quello ferroviario.

Che si faccia in superficie o sotto il mare ai fini economici ed infrastrutturali non mi pare molto rilevante. Sarebbe utile capire se il presidente del Consiglio sia dotato di un progetto di massima e se il piano abbia avuto un consenso di carattere tecnico". Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, all'ANSA, sull'ipotesi di realizzare un tunnel sottomarino nello Stretto di Messina.

"Volendo pensare male - aggiunge il presidente della Regione Siciliana - si può credere che il tunnel sottomarino sia una comoda trovata per mettere a tacere il coro sempre più robusto di quanti chiediamo il Ponte sullo Stretto e di rinviare ulteriormente il tavolo di confronto sul tema". (ANSA).