++ Toti sostituito da vicepresidente Regione Liguria Piana ++

Il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana sostituirà pro tempore in tutte le sue funzioni e nella pienezza dei poteri il presidente Giovanni Toti, agli arresti domiciliari per corruzione. Lo comunica lo stesso ente in una nota ribadendo che "l'attività amministrativa della Regione Liguria prosegue senza soluzione di continuità".

"Siamo vicini al nostro presidente Toti, certi che abbia sempre agito nell'esclusivo interesse della Liguria. - dichiara Piana - Auspichiamo che venga fatta chiarezza al più presto e che il presidente possa così dimostrare la sua più totale estraneità ai fatti contestati".



