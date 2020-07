Coronavirus, Lamorgese: 'C'è il rischio concreto' di tensioni in autunno

Il rischio di tensioni sociali in autunno "è concreto perchè a settembre-ottobre vedremo gli esiti di questo periodo di grave crisi economica. Vediamo negozi chiusi, cittadini che non hanno nemmeno la possibilità di provvedere ai propri bisogni quotidiani. Il Governo ha posto in essere tutte le iniziative necessarie per andare incontro a queste esigenze, il rischio è concreto e vedo un atteggiamento di violenza nei contro le forze di polizia assolutamente da condannare". Lo ha detto la ministra dell'Interno Lamorgese ad 'Agorà Estate' su Rai 3.