Schlein, celebriamo l'Italia dalla parte giusta della storia

"Il 25 aprile è la festa della Liberazione, la festa di tutta la Repubblica. È una giornata in cui celebrare quell'Italia che è stata dalla parte giusta della storia". Così la segretaria del Pd Elly Schlein al corteo del 25 aprile di Milano.

"È la festa in cui si ricorda chi ha dato la vita e con tanto sacrificio ha costruito le basi per la libertà di questo Paese e per la difesa dei valori della nostra Costituzione - ha aggiunto -. È una giornata in cui va rinnovato l'impegno e la lotta per la difesa della nostra Costituzione e per la sua piena attuazione e in questo modo che noi dobbiamo ricordare la resistenza che ci ha liberato dai nazifascisti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA