Conte: 'Salvini? Ricorda Moretti in Ecce Bombo'

"C'e' un po' di difficoltà a concordare con l'opposizione un luogo e un tempo in cui confrontarsi. Mi ricorda un po' il Nanni Moretti di Ecce Bombo. "Mi si nota di più se lo facciamo a Villa Pamhilj o più istituzionalmente a Palazzo Chigi?". "Mi si nota più se si fa in un modo o in quell'altro?". Lo dice, con una battuta, il premier Giuseppe Conte da Madrid, soffermandosi sulle tensioni con il c.destra sul confronto sul piano di riforme.