Bonetti, bonus baby sitter a nonni? Loro salute priorità

"Ho preso atto della circolare con cui l'Inps ha esteso il bonus baby sitter anche ai familiari per la cura dei bambini. Resta il fatto che anche in questa fase i nonni devono essere oggetto della nostra massima tutela e proteggere la loro salute era e resta una priorità". E' quanto dichiara all'ANSA la ministra per la Famiglia e le Pari opportunità Elena Bonetti. Bonetti, sin dall'inizio dell'emergenza, ha sottolineato la necessità di preservare i nonni, in quanto anziani e più esposti ai rischi che comporta il contagio, dal contatto con i bambini.