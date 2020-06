Fase 3: Spadafora, non certa ripresa calcetto dal 25

"Sport di contatto come il calcetto? In realtà non inizieranno neanche il 25 con certezza, perché il ministro della Salute Speranza ha ritenuto che non si potesse venire meno alle due regole che oggi valgono ancora per tutti i cittadini e cioè il distanziamento sociale e la mascherina". Lo ha detto in una intervista a Fanpage il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

"Ovviamente gli sport di contatto, come può essere il calcetto, o il beach volley o qualunque altro sport non consentono di rispettare queste due regole - ha aggiunto - Per cui sarà possibile riprendere questi sport di contatto quando tutti i cittadini potranno 'rinunciare'‎ a queste due regole fondamentali".

"Oggi per andare al supermercato, sul treno, per fare qualunque tipo di attività - ha aggiunto Spadafora - chiediamo il distanziamento sociale e la mascherina. Non possiamo fare in modo che soltanto per fare attività sportiva di base questo possa essere evitato. Quindi non sappiamo ancora quando questo riprenderà".