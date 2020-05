Il presidente Mattarella visiterà Codogno il 2 giugno

Il presidente Sergio Mattarella il 2 giugno visiterà Codogno dove incontrerà le autorità locali in municipio.

Per le celebrazione della festa della Repubblica il 1 giugno nei giardini del Quirinale ci sarà un "concerto in ricordo delle vittime del coronavirus", che sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai1 e radiofonica su Radio3 Rai e in streaming sul sito ww.quirinale.it. Suonerà l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma diretta da Daniele Gatti.

Il Concerto ha in programma musiche di Mozart, Vivaldi, Bach, Puccini, Webern e Pärt e si svolgerà a porte chiuse, senza pubblico. Il Presidente Mattarella rivolgerà ai telespettatori un messaggio.

Prima di recarsi a Codogno la mattina del 2 giugno il Presidente della Repubblica prenderà parte alla cerimonia di deposizione di una corona all'Altare della Patria.