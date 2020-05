Scuola, il concorso dopo l'estate

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Accordo chiuso nella maggioranza sul decreto Scuola: il concorso per i precari ci sarà, ma dopo l'estate e non sarà più a crocette ma con una prova scritta.

"Bene la soluzione sul concorso straordinario per la scuola", commenta la ministra Lucia Azzolina definendosi "soddisfatta.

Vogliamo ridurre il precariato, per dare più stabilità alla scuola, e vogliamo farlo attraverso una modalità di assunzione che garantisca il merito. Abbiamo 78mila insegnanti da assumere nel primo e secondo ciclo fra concorsi ordinari e concorso straordinario. Sono numeri importanti e dobbiamo fare presto".