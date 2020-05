Papa scrive a giornalista ANSA: 'Maternità umiliata, importa solo la crescita economica'

"Risuona nell'animo la domanda di ogni mamma: 'In quale mondo vivrà mio figlio?'. Preghiamo per loro, affinché il Signore doni il coraggio di accompagnare i figli con la fiducia che sarà certamente un mondo diverso, ma sarà sempre un mondo che il Signore amerà tanto. Oggi la maternità viene umiliata, perché l'unica crescita che interessa è quella economica". E' la denuncia contenuta nella lettera che il Papa ha inviato alla giornalista Nina Fabrizio, collaboratrice dell'ANSA, che gli ha donato del suo volume "Francesco, il Papa delle Donne".

L'autrice aveva allegato al libro anche alcune recenti sue inchieste su come le donne in attesa stanno vivendo il delicato momento della pandemia, con tutte le limitazioni che ne conseguono per una serena maternità. "La ringrazio per il messaggio, le riflessioni e il libro 'Francesco, il Papa delle donne', che Lei ha voluto cortesemente inviarmi - scrive il Pontefice -. Sono un contributo che mi permette di conoscere più da vicino, questo momento delicato della pandemia, la sensibilità delle donne in attesa del parto". "Ci sono madri - spiega ancora Francesco - che rischiano viaggi impervi per cercare disperatamente di dare al frutto del grembo, un futuro migliore e vengono giudicate numeri in esubero da persone che hanno la pancia piena, ma di cose, e il loro cuore vuoto di amore".