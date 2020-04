Catalfo: '13 miliardi e altre 9 settimane di Cig'

10:08 - Coronavirus: scoperte 35 molecole per combatterlo - Scoperte 35 molecole per combattere il virus SarsCoV2, grazie a una potenza di calcolo analoga a quella che l'Italia ha utilizzato per scoprire il bosone di Higgs; una appartiene alla famiglia dell'isrossiclorochina. Descritte sul sito ArXiv, ora potranno affrontare i test per capire se potranno diventare farmaci. Sono state selezionate fra le 9.000 analizzate dal progetto guidato dall'azienda Sybilla Biotech e dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

10:05 - Dl aprile: Catalfo, 13 miliardi e altre 9 settimane cig - Nel prossimo decreto di aprile "confermeremo molte misure" già previste nel decreto Cura Italia e stanzieremo "13 miliardi sugli ammortizzatori sociali, per ulteriori 9 settimane di copertura". Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, sul sito del Corriere della Sera, intervistata dal direttore Luciano Fontana. La cig sarà "utilizzabile fino a fine dicembre 2020", ha spiegato Catalfo, parlando di "misure importanti".

10:04 -Arcuri, imprevedibile durata crisi economica e sociale - "La situazione economico finanziaria è conosciuta, la crisi (da coronavirus) ha anzitutto caratteristiche, dimensione e durata del tutto imprevedibile, comuni a quelle di altre vissute nei decenni scorsi. La sua specificità è la 'disordinata durata': non riusciamo a prevedere per quanto tempo le attività economiche e sociali saranno condizionate e dovranno essere limitate". Così il commissario Domenico Arcuri - che è anche Ad di Invitalia - in video audizione alle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera.

8:58 - Gruppo Crai ritira vendita mascherine, pochi 50 cent - Il Gruppo Crai al quale fanno capo le insegne Crai, Pellicano, Caddy's, IperSoap, Pilato, Proshop, Risparmio Casa, Saponi e Profumi, Shuki e Smoll, ha annunciato che "si vede costretto a ritirare dalla vendita, dai negozi del Gruppo, le mascherine chirurgiche" a causa del prezzo imposto massimo di 50 centesimi. "Siamo nell'impossibilità -si afferma- di vendere le mascherine ad un prezzo inferiore al loro costo di acquisto. Confidiamo che il governo voglia risolvere al più presto tale situazione in modo da consentirci di riprendere la vendita delle mascherine in questione".

8:40 - Mef:quasi 39.000 domande a Fondo,3,6 mld finanziamento - Dal 17 marzo al 27 aprile sono arrivate al Fondo per le Pmi 38.921 domande di garanzia ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti. Lo ha annunciato Stefano Cappiello Dirigente Generale Sistema Bancario e Finanziario - Affari legali del Mef in audizione alla commissione Banche precisando che le domande "hanno generato un importo di 3,6 miliardi di euro di finanziamenti, di cui circa 450 milioni di euro per le 20.835 operazioni riferite a finanziamenti fino a 25.000 mila euro, accessibili da meno di una settimana alla data della rilevazione".

7:36 - Colao, un'apertura a ondate per testare il sistema - Un'apertura ad ondate permette di testare il sistema, ma andranno sempre monitorati andamento dell'epidemia, tenuta del sistema ospedaliero, disponibilità dei dispositivi protettivi. Lo sottolinea Vittorio Colao, capo della task force per la Fase 2, intervistato dal Corriere in vista dell'appuntamento chiave del 4 maggio. Quanto all'app di tracciamento, è importante lanciarla entro fine maggio e averla quanti più possibile, altrimenti servirà a poco. La crisi? E' l'occasione per rilanciare tutto il sistema Italia. E nessuna intenzione da parte sua di fare politica.

7:06 - Papa: invoca unità Europa, andare avanti come fratelli - "Oggi, Santa Caterina da Siena, dottore della Chiesa, patrona d'Europa, preghiamo per l'Europa, per l'unità dell'Europa, per l'unità dell'Unione Europea, perché tutti insieme possiamo andare avanti come fratelli". Lo ha detto papa Francesco all'inizio della messa del mattino a Casa Santa Marta.

5:07 - Coronavirus: Cina convoca il parlamento dal 22 maggio - La Cina ha annunciato che aprirà la sua sessione parlamentare a partire dal 21 e dal 22 maggio dando l'avvio, rispettivamente alla Conferenza consultiva politica del popolo cinese (Cppcc) e al Congresso nazionale del popolo (Npc), il ramo più importante e legislativo. Previsto inizialmente agli inizi di marzo, a febbraio fu deciso il rinvio dell'evento politico ed economico più importante dell'anno in Cina, noto come "le due assemblee" (lianghui), a causa dei rischi connessi alla pandemia del Covid-19.

2:49 - In Usa altri 2.200 morti in 24 ore - I morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 2.200. I casi sono 1,01 milioni. E' quanto emerge dai dati della John Hopkins University.