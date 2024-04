Rizzo a Palazzo Chigi, incontro sulle firme per le Europee

È in corso a Palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, un incontro tra il coordinatore di Democrazia sovrana e popolare Marco Rizzo, il sottosegretario per l'Attuazione del programma di governo Giovanbattista Fazzolari e lo staff del presidente del consiglio Giorgia Meloni. Al centro del colloquio le modalità di presentazione delle liste elettorali per le Europee e la richiesta di riduzione delle firme, avvicinandole a quelle previste in occasione delle ultime elezioni politiche.



