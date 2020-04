Pd, preoccupazione su scarcerazioni boss

Dovrebbe andare nel dl Aprile la norma per contenere le scarcerazioni dei boss, disposte dai magistrati di sorveglianza per ragioni di salute, che mira a un maggior coinvolgimento nelle decisioni della Direzione nazionale antimafia e nelle Direzione distrettuali, a cui sta lavorando il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede con la Commissione parlamentare antimafia. Un'altra via possibile sarebbe l'inserimento in un provvedimento ad hoc, che conterrebbe anche la proroga dell'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni.

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Accogliendo la proposta venuta anche dal Pd, il Presidente Morra ha convocato per dopodomani la Commissione Antimafia, per esaminare la situazione legata alle scarcerazioni di alcuni boss mafiosi, che tanto sconcerto e preoccupazioni hanno creato. In Commissione Antimafia e in Parlamento lavoreremo per sostenere una proposta chiara: quella di coinvolgere da subito, nella definizione dei provvedimenti dei magistrati di sorveglianza su detenuti al 41 bis, la Procura e la Direzione Nazionale Antimafia. Questo può essere già fatto con un prossimo decreto, come ha ipotizzato il Ministro della Giustizia. Vogliamo evitare che pericolosi detenuti per il 41 bis, con collegamenti con la criminalità organizzata, possano uscire, e vogliamo porre fine a volgari speculazioni come quelle di Salvini". Così in una nota Franco Mirabelli, capogruppo dem in commissione Antimafia e Walter Verini, responsabile Giustizia nella segreteria nazionale del Pd.