Coronavirus, Zaia: 'Mascherina sempre, anche in strada'. Campania, via libera alle pizze a domicilio

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, non pensa a deroghe nell'uso obbligatorio della mascherina, anche dopo il 4 maggio. Dovrà essere utilizzata "anche in strada - spiega - E' una conditio sine qua non. Per non prendere il Coronavirus è necessario usare la mascherina.

Ritengo, tra l'altro, assurdo che ci sia qualcuno che controlli se la si usa. E' come andare in moto senza casco. Buona norma è di fare questo sacrificio finchè si stabilirà che non sarà più necessario".

In Campania, via libera alle pizze a domicilio: dopo richieste e appelli, il governatore Vincenzo De Luca ha sbloccato con l'ordinanza appena firmata la consegna a domicilio di uno dei piatti più amati in assoluto. Non solo, consegna a domicilio anche per prodotti da bar, pasticcerie e ristoranti. Ok anche all'apertura di librerie e cartolibrerie: individuati determinati orari e modalità di prenotazioni on line e consegne a domicilio.

Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, conferma mille euro in più in busta paga a "medici, infermieri, tecnici, operatori socio-sanitari, ma anche amministrativi che sono stati impegnati in prima linea in Liguria nella lotta al Covid 19". I dettagli saranno definiti oggi in Regione dopo un incontro con i sindacati. "Un giusto riconoscimento a chi si è speso senza guardare l'orologio, con coraggio e rischiando per aiutare chi ha più bisogno - sottolinea il governatore -. La nostra sanità in questo momento di emergenza ha saputo resistere, compiendo uno sforzo straordinario che non