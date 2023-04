J&J offre 8,9 mld di dollari per chiudere cause legali

(ANSA) - WASHINGTON, 04 APR - Il colosso farmaceutico statunitense Johnson & Johnson ha proposto un accordo da 8,9 miliardi di dollari per chiudere le cause che accusano i suoi prodotti a base di talco di aver causato il cancro. Per la società con sede in New Jersey, questo accordo, che deve ancora essere approvato da un tribunale, "risolverà in modo equo ed efficiente tutti i contenziosi". (ANSA).