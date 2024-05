Kiev teme attacchi russi per la Pasqua ortodossa, 'non andate in chiesa'

Le autorità di Kiev hanno sconsigliato ai cittadini di visitare le chiese durante le celebrazioni pasquali: il 5 maggio, giorno della Pasqua ortodossa in Ucraina, nella capitale saranno intensificate le misure di sicurezza. Lo riferisce il Kyiv Independent. Le autorità locali invitano i residenti a seguire il servizio religioso online piuttosto che andare in chiesa nel timore di attacchi dell'esercito russo.

Kiev, 'la cattura di Chasiv Yar è solo questione di tempo'

La cattura di Chasiv Yar da parte dell'esercito russo è probabilmente solo questione di tempo. Lo ha detto il rappresentante della Direzione principale dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraino Vadym Skibitsky in un'intervista a The Economist, citato da Unian. La località del Donetsk è la "chiave" per l'ulteriore avanzata delle forze del Cremlino verso le ultime grandi città della regione di Donetsk. E Chasiv Yar può ripetere il destino di Avdiivka, che fu completamente distrutta dai russi: non succederà "né oggi né domani, ovviamente, ma tutto dipende dalle nostre riserve e dalle nostre scorte", ha aggiunto Skibitsky.

