Bolsonaro dimesso dall'ospedale dopo due settimane di ricovero

L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è stato dimesso dall'ospedale Vila Nova Star di San Paolo, secondo la conferma del suo avvocato Fabio Wajngarten.

Bolsonaro è stato ricoverato per due settimane per un'infezione acuta della pelle a una gamba (erisipela) e per un'ostruzione intestinale.

Si tratta del suo ricovero più lungo dal 2019, dopo le numerose chirurgie cui è stato sottoposto per la coltellata ricevuta nel 2018 durante la campagna elettorale.

Bolsonaro, 69 anni, è stato ricoverato d'urgenza il 4 maggio a Manaus, dove stava partecipando a un evento politico guidato dalla moglie Michelle, leader dell'ala femminile del Partito liberale (Pl, di destra).



