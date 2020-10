Coronavirus: 'Trump nello Studio Ovale nonostante l'isolamento'. Ma la Casa Bianca smentisce

Donald Trump si sarebbe recato ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca nonostante sia in quarantena e in isolamento. Lo ha reso noto Larry Kudlow, il consigliere economico spiegando come si sia ricorso a precauzioni supplementari. Kudlow però ha affermato di non sapere chi era col presidente.

Un portavoce della Casa Bianca ha smentito che Donald Trump ieri, il giorno dopo il suo rientro dall'ospedale, si sia recato nello Studio Ovale nonostante l'isolamento a cui è sottoposto. "Il presidente voleva andare nello Studio Ovale ma poi non ci è mai andato, ha continuato a lavorare dalle stanze in cui si trova in questo momento", ha affermato Ben Williamson, contraddicendo quanto raccontato dal consigliere economico.

Il premier, dimesso dall'ospedale ha lanciato ieri una 'offensiva negazionista' affremando che il Covid sarebbe meno letale dell'influenza. Con Twitter che ha censurato il cinguettio come 'informazione fuorviante e potenzialmente dannosa'.

Trump non dovrebbe partecipare al prossimo dibattito se ha ancora il virus, secondo Biden. Oggi il duello tv tra Pence e la Harris.

Il presidente perde in appello, 'consegni sue tasse a procura Ny' - Le dichiarazioni fiscali di Donald Trump dovranno essere consegnate alla procura di New York che indaga sugli affari della famiglia del presidente. Lo ha stabilito la corte di appello di Manhattan, stabilendo che la decisione della corte distrettuale, contestata dalla famiglia Trump, resta in vigore. L'ultima carta in mano ai legali del presidente è ora un nuovo ricorso alla Corte Suprema, che già nel luglio scorso a maggioranza si era espressa contro il presidente.