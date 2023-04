Serbia: al via un progetto Maeci-Onu su giovani e politica

(ANSA) - BELGRADO, 24 APR - Si è aperto oggi con un evento ospitato dall'Ambasciata d'Italia a Belgrado il progetto "Peer Mentoring Program for promotion of human rights, gender equality and increased youth participation in Serbia", finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana e realizzato dal "sistema ONU", tramite le agenzie UNFPA e UN Women. Il progetto punta a favorire un maggiore coinvolgimento dei giovani nella vita politica in Serbia, attraverso iniziative per sostenere l'impegno sociale delle nuove generazioni a livello locale e per formarne le capacità di leadership, promuovendo allo stesso tempo i diritti umani. All'evento hanno partecipato la coordinatrice dell'Ufficio ONU di Belgrado, Francoise Jacob ed il Vice Ministro per i Giovani e il Turismo, Ivana Antonijevic, oltre a circa 100 giovani serbi. L'evento è stato inoltre impreziosito da una performance musicale del quartetto d'archi "Pandora".

"Crediamo fortemente che i giovani abbiano un ruolo chiave nello sviluppo di una società in tutti i diversi campi: economia, politica, cultura. L'Italia vuole sostenere l'impegno civico delle nuove generazioni per favorire lo sviluppo della Serbia in ogni ambito", ha dichiarato nel suo intervento l'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori. (ANSA).