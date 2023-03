Tappa in Sudafrica per Festival dell'economia di Trento

(ANSA) - CITTÀ DEL CAPO, 28 MAR - Il Festival dell'Economia di Trento, organizzato anche quest'anno dal Sole 24 Ore in collaborazione con Trentino Marketing, arriva domani in Sudafrica. Sarà il quarto appuntamento internazionale "pre-festival" che, in collaborazione con le ambasciate italiane nel mondo, mira a internazionalizzare l'evento. Lo sottolinea un comunicato segnalando che gli interventi di domani avranno come tema "Cooperazione Scientifica e Sviluppo. Nuove frontiere per le relazioni tra Italia e Sud Africa".

Dopo gli appuntamenti in Svizzera, San Francisco ed Abu Dhabi delle scorse settimane, la "road to Trento 2023" sudafricana punta a esplorare soluzioni per uno sviluppo economico sostenibile nei settori delle biotecnologie, big data, intelligenza artificiale e ricerca aerospaziale. Si discuteranno proposte per trovare un nuovo equilibrio di maggiore equità nelle relazioni globali, emerge dalla nota.

Un tema chiave sarà come trovare un meccanismo di redistribuzione di ricchezza e benessere che produca una migliore qualità della vita: e la rigenerazione urbana, al centro della candidatura di Roma a Expo2030, è quindi un elemento importante di tali trasformazioni, viene evidenziato.

Fra gli interverranno Mirja Cartia d'Asero, Amministratrice Delegata Gruppo 24 ORE; Paolo Cuculi, Ambasciatore d'Italia a Pretoria; Sarah Gravett, Prorettore alla Ricerca e Internazionalizzazione dell'Università di Johannesburg; Sanzio Bassini, Direttore Scientifico International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development; Luiz Zerbini, del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia Città del Capo e Manuele Battisti, Country Manager Sud Africa di Enel Green Power. (ANSA).