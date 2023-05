L'Ue in Israele cancella l'evento diplomatico con Ben Gvir

La rappresentanza Ue in Israele ha cancellato la cerimonia diplomatica prevista per domani per la festa dell'Europa alla quale avrebbe dovuto partecipare il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir. "Sfortunatamente - ha scritto su twitter - quest'anno abbiamo deciso di cancellare il ricevimento diplomatico poiché non vogliamo offrire una piattaforma a qualcuno le cui opinioni contraddicono i valori rappresentati della Ue". La Rappresentanza tuttavia ha scelto di mantenere "l'evento culturale dell''Europa Day' per il pubblico israeliano in modo da celebrare con i nostri partner e amici in Israele una forte e costruttiva relazione bilaterale".

La presenza - su delega del governo di Benyamin Netanyahu - del leader radicale di destra, e ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir alla festa aveva provocato una serie di polemiche in Israele. Sia Yair Lapid, leader dell'opposizione, sia altri esponenti della stessa corrente avevano espresso forti riserve sulla partecipazione di Ben Gvir.