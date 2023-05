L'ambasciatore d'Israele, 'rapporti con l'Italia migliori che mai'

"I rapporti tra Italia e Israele sono sempre stati buoni, ma oggi sono migliori più che mai". Lo ha detto Alon Bar, ambasciatore d'Israele in Italia, in occasione del 75/o anniversario dell'indipendenza del Paese.

"Sia l'Italia che Israele si trovano di fronte a delle sfide. Sfide importanti, per la sicurezza per l'ambiente e altro ancora. Credo che affrontare in maniera congiunta queste sfide, contribuirà a entrambi i Paesi e migliorerà la nostra capacità di gestire queste cose, a beneficio di entrambi i popoli", ha sottolineato l'ambasciatore Bar.