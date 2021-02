Dubai, principessa Latifa 'accudita a casa'

La principessa Latifa, figlia del sovrano di Dubai, "viene accudita a casa sua". Lo rende noto la famiglia reale di Dubai in un comunicato diffuso dall'ambasciata a Londra.

La principessa ha accusato suo padre di tenerla in ostaggio a Dubai da quando ha cercato di fuggire dalla città nel 2018 e in una serie di video registrati di nascosto ha detto di temere per la sua vita.