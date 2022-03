Ucraina: la cronaca della giornata in DIRETTA

Ore 7.34 - Ci sono stati finora più di 70 attacchi separati contro ospedali, ambulanze e medici in Ucraina, con un numero che aumenta "ogni giorno". Lo afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) citata dalla Bbc. Secondo l'Oms prendere di mira le strutture sanitarie è diventato parte della strategia e della tattica della guerra.

Ore 7.33 - Sono in corso in queste ore combattimenti nei distretti di Konotop, Okhtyrka e Sumy della regione ucraina di Sumy (est): lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale, Dmytro Zhyvytskyi, in un video pubblicato su Telegram. Lo riferisce Ukrinform.

Ore 6.09 - Le sirene anti-aereo sono tornate a suonare questa mattina in diverse città in Ucraina. Lo riferiscono media locali citati dalla Bbc. L'allarme è risuonato nella capitale Kiev e nelle città di Cherkasy e Kropyvnytskyinel centro del Paese, a Zaporizhia e Dnipro nel sud-est, a Zhytomyr nell'est e a Kharkiv e Sumy nel nord-est.