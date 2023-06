Grecia: Tsipras si dimette da segretario di Syriza

Alexis Tsipras ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di segretario del partito di Syriza, come ha annunciato in conferenza stampa dall'edificio Zappeion, ad Atene. "Ci sono dei momenti cruciali in cui occorre prendere decisioni fondamentali" ha affermato Tsipras, chiarendo: "È giunto il momento di aprire un nuovo ciclo". L'annuncio arriva dopo la netta sconfitta registrata dal principale partito della sinistra alle elezioni parlamentari del 25 giugno, in cui Syriza ha ottenuto il 17% dei voti.

"Ho deciso di proporre un ricorso immediato alle procedure pertinenti per l'elezione di un nuovo leader, in cui ovviamente io non sarò candidato": lo ha affermato Alexis Tsipras dopo avere rassegnato in conferenza stampa le dimissioni dalla carica di segretario di Syriza. "Sarò comunque presente prima e dopo queste procedure", ha aggiunto Tsipras, per "dimostrare che nella vita e in politica si può essere combattivi e utili senza cariche.

La battaglia per le idee non è definita dalla poltrona che si occupa", ha dichiarato il leader dell'opposizione. Tsipras ha poi esortato a "intraprendere un processo di profondo rinnovamento e rifondazione che abbracci tutti i membri e gli amici del partito". L'ex segretario di Syriza ha concluso: "Ne va della qualità della nostra democrazia e del fronte contro l'estrema destra e il fascismo".