Ucraina: Raid nella notte a Odessa, danni al porto cruciale per il grano

La scorsa notte la città portuale ucraina di Odessa, sul Mar Nero, è stata obiettivo di raid aerei, probabilmente con droni e si riportano danni al porto, infrastruttura fondamentale per l'export di grano ucraino: lo scrive in un bollettino diramato in piena notte l'agenzia ucraina Unian, che invita la popolazione a restare nei rifugi e a non effettuare riprese per non svelare al nemico le posizioni dell'antiaerea. L'agenzia parla di esplosioni udite. Non ci sarebbero feriti. Questa mattina Ukrinform scrive che detriti incendiati di un drone russo di fabbricazione iraniana 'Shahed' abbattuto sono caduti sulle strutture del porto.

L'allarme aereo notturno ha riguardato tutto il paese compresa la capitale Kiev, dove sono state udite esplosioni, secondo i media ucraini che citano i sistemi di monitoraggio e segnalano il decollo dalla Russia di aerei che trasportano missili.

Nel consueto briefing matturino lo stato maggiore ucraino assicura che nella giornata di domenica l'aviazione ucraina ha compiuto 15 attacchi contro postazioni, "concentrazioni di personale militare", batterie di missili antiaerei, unità di artiglieria e depositi di munizioni russi in territorio ucraino. In particolare, secondo i militari di Kiev, sono stati colpiti un complesso missilistico antiaereo di S-300 e uno di Tor, 6 punti di controllo, una "stazione per la guerra elettronica", un'unità di artiglieria in posizione di tiro e un deposito di munizioni dei russi.