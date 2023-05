Ucraina: pioggia di droni su Kiev, Putin insultato dai balconi

L'esercito ucraino ha abbattuto 52 droni di fabbricazione iraniana nello spazio aereo del Paese sui 54 lanciati dall'esercito del Cremlino proprio alla vigilia del Kiev Day, quando la capitale celebra l'anniversario della sua fondazione, Durante gli attacchi, alcuni residenti sono usciti sui balconi nonostante l'allarme urlando insulti contro Vladimir Putin e lo

slogan "gloria alla difesa aerea". Dopo le voci, alimentate alla dissidenza sul suo stato di salute, il presidente bielorusso Lukashenko riappare con un messaggio. Ma il giallo sulle sue condizioni resta.

LA SITUAZIONE SUL TERRENO

L'esercito ucraino la scorsa notte ha abbattuto 52 droni di fabbricazione iraniana nello spazio aereo del Paese, sui 54 lanciati dall'esercito del Cremlino proprio alla vigilia del Kiev Day, quando la capitale celebra l'anniversario della sua fondazione di 1541 anni fa con concerti, fiere e mostre. L'Aeronautica militare ucraina ha reso noto l'abbattimento degli Shaded lanciati dalle regioni russe di Bryansk e Krasnodar indicando che l'attacco è stato effettuato a più ondate per 5 ore, come riporta Rbc-Ucraina. Secondo informazioni non definitive, un uomo di 40 anni è rimasto ucciso in un distretto di Kiev e una donna è stata ferita. Secondo l'amministrazione militare della capitale si tratta dell'attacco aereo più imponente condotto dalla Russia dall'inizio dell'invasione. Gli attacchi sono andati avanti l'intera notte, con le esplosioni avvertite non solo a Kiev ma anche in numerose altre città. Secondo quanto riferito dal Kiev Independent, i sistemi di difesa aerea sono rimasti attivi a lungo. Le esplosioni sono state registrate ancora questa mattina anche a Zhytomyr.



Durante gli attacchi russi della scorsa notte su Kiev, alcuni residenti sono usciti sui balconi nonostante l'allarme urlando insulti contro Vladimi Putin e lo slogan "gloria alla difesa aerea", come riporta il Guardian

Agenzia ANSA Mosca, 'in Ucraina dobbiamo ancora agire molto seriamente' - Mondo Toni minacciosi dell'ambasciatore russo a Londra. E Lavrov, "Fornire gli f-16 è una escalation inaccettabile" (ANSA)

Sempre la scorsa notte, la capitale è stata scossa dalle esplosioni, e le autorità hanno informato che "la difesa aerea è in azione". Su Telegram il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko, ha invitato i cittadini a "rimanere nei rifugi. Non trascurate la vostra sicurezza. La notte sarà difficile". L'allarme aereo è scattato intorno all'una di notte ora locale (la mezzanotte in Italia), ed è stato attivato in gran parte delle regioni del Paese. A seguito dell'attacco nel distretto di Holosiivskyi "detriti sono caduti sul territorio di una stazione di servizio. Inizialmente, tre persone sono rimaste ferite, secondo i dati preliminari, una persona è morta". Lo riferisce l'amministrazione militare della città su Telegram. Nel distretto di Pechersk è scoppiato un incendio sul tetto di un edificio di 9 piani a causa della caduta di detriti di droni.

I raid aerei dell'esercito russo hanno colpito questa mattina alle cinque Zhytomyr, in Ucraina occidentale, come riferisce l'emittente pubblica Suspilne. Nella notte è stata bombardata anche Nikopol, nella regione orientale di Dnepropetrovsk, ha reso noto il capo militare regionale

Sergey Lysak: "Sei abitazioni e e due edifici sono stati distrutti. Il gasdotto e le linee elettriche sono stati danneggiati. Non ci sono stati morti o feriti: questa è la cosa principale", ha scritto su Telegram.

E su Telegram il presidente Volodymyr Zelensky. scrive: "Le forze di difesa aerea dell'Ucraina: sentite l'allarme antiaereo in modo diverso rispetto alla maggior parte delle persone. Alzate lo sguardo per distruggere missili, aerei, elicotteri e droni nemici. Ogni volta che abbattete droni e missili nemici, vite vengono salvate. I nostri soccorritori che sono coinvolti nell'eliminare le conseguenze degli attacchi nemici: fate del vostro meglio per salvare gli altri. Siete i nostri eroi".

E dopo l'uso massiccio di droni Shahed di fabbricazione iraniana negli attacchi della notte scorsa, Zelensky chiesto al Parlamento ucraino di approvare nuove sanzioni di 50 anni contro l'Iran a causa del suo ruolo nella fornitura alla Russia di droni e attrezzature militari per la guerra. Lo riporta il Kyiv Independent, citando una bozza di risoluzione presentata al Parlamento. Secondo quanto riferito, la bozza comprenderebbe un divieto totale di commercio con l'Iran, di investimenti e trasferimento di tecnologie, oltre a impedire il ritiro di beni iraniani dal Paese.

Da parte sua, il portavoce dell'Aeronautica militare ucraina, Yuriy Ihnat, ha dichiarato in tv che "la scorsa notte, durante il massiccio attacco russo con droni contro Kiev, l'aviazione ha partecipato all'abbattimento dei velivoli senza pilota iraniani: l'aereo che usiamo per abbattere in particolare i droni non è efficace come vorremmo. Se avessimo un F-16, ovviamente, con il suo potente radar e le sue armi sarebbe in grado di svolgere i suoi compiti nel cielo il cento per cento delle volte".

E sale a quattro il bilancio dei morti per l'attacco russo che ha colpito un ospedale psichiatrico e una clinica veterinaria il 26 maggio a Dnipro. Lo ha riferito il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Sergiy Lysak, spiegando che sono stati identificati i resti dei cadaveri di tre persone che risultavano disperse.

"Triste notizia... Il destino di tre persone scomparse durante un attacco missilistico a Dnipro è diventato noto. Sfortunatamente, sono morti. Abbiamo i risultati dello studio dei frammenti del corpo trovati sulla scena della tragedia", ha scritto il governatore su Telegram. "Tra le vittime c'è un medico di 56 anni e un impiegato di 64 anni della struttura sanitaria sventrata. E un altro impiegato di 57 anni di una vicina clinica veterinaria. In totale, quell'attacco è costato la vita a quattro persone".