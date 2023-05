Kiev, i bambini del Lugansk portati 'in vacanza' in Russia

Il capo dell'amministrazione militare regionale del Lugansk Artem Lysohor ha reso noto con un post su Telegram che le forze russe stanno portando i bambini della regione in Russia per le cosiddette vacanze. "Il nemico continua a trasferire illegalmente i bambini dai territori occupati della nostra regione. In alcuni insediamenti del distretto di Shchastia, i russi hanno già annunciato il cosiddetto riposo per gli scolari nei campi estivi nel territorio della Federazione Russa", ha scritto Lysohor, citato da Ukrinform. Secondo le autorità, il numero di bambini ucraini portati illegalmente in Russia sono circa 150 mila, di cui 4.396 orfani.