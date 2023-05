Urne aperte in Spagna per le elezioni regionali e comunali

(ANSA) - MADRID, 28 MAG - Operazioni di voto al via in Spagna, dove 35,5 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per elezioni comunali in praticamente tutto il Paese e amministrative in 12 regioni (tra queste Madrid e la Comunità Valenciana): come mostrano le immagini della tv pubblica Tve. I seggi rimarranno aperti fino alle ore 20.

L'unica eccezione è quella delle isole Canarie, dove essendo gli orologi spostati di un'ora indietro rispetto alla Spagna peninsulare, i seggi rimarranno aperti tra le 10 e le 21 ora di Madrid.

I risultati ufficiali delle elezioni inizieranno a essere comunicati dalle autorità spagnole a partire dalle ore 21.

Secondo i sondaggi più recenti, l'esito del voto è incerto in diverse tra le principali città, come Barcellona, Valencia e Siviglia, e in alcune regioni, in particolare nella Comunità Valenciana, (ANSA).