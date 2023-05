Zelensky visita il fronte del Donetsk per la Giornata del Corpo dei Marines

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato le posizioni in prima linea del fronte di Vugledar-Marinka nel Donetsk per la Giornata del Corpo dei Marines. Lo riferisce la presidenza ucraina, sottolineando che il leader ha ascoltato il rapporto del comandante dei marines e ha parlato con i soldati. "Ogni giorno i marines dimostrano di essere una forza potente" e "abbiamo bisogno di più di quel potere. Pertanto, a partire da oggi, stiamo aumentando in modo significativo il potenziale dei marines e creando un Corpo dei Marines", ha affermato, aggiungendo che si formeranno nuove brigate con attrezzature e armi moderne.

Diversi attacchi di droni hanno preso di mira case e un edificio amministrativo nella regione russa di Belgorod nella notte di lunedì, a seguito di un'incursione di combattenti armati provenienti dall'Ucraina: lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, precisando che gli attacchi non hanno provocato feriti o vittime.

L'operazione antiterrorismo nella regione russa di Belgorod vicino al confine con l'Ucraina "continua": lo ha reso noto il governatore della regione. "I controlli a tappeto da parte del ministero della Difesa e delle forze dell'ordine stanno continuando" nel distretto di Grayvoron della regione di Belgorod, ha scritto Gladkov su Telegram. "Le forze dell'ordine stanno facendo tutto il necessario", ha sottolineato.

Gladkov ha anche esortato i residenti di Grayvoron a non tornare nelle loro case: "Non è ancora il momento di lavorare", ha scritto, aggiungendo che nei combattimenti di ieri non si registrano vittime tra i civili. Lo riporta il Guardian "Ad oggi, non ci sono morti tra i civili. Tutte le azioni necessarie da parte delle forze dell'ordine sono in corso. Siamo in attesa del completamento dell'operazione antiterrorismo annunciata ieri", ha affermato in un aggiornamento della situazione sul suo canale Telegram.

Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con quattro droni kamikaze Shahed, che sono stati abbattuti dalle unità di difesa aerea ucraine: lo ha reso noto lo Stato Maggiore dell'esercito di Kiev, come riporta Ukrinform. Ieri le truppe russe hanno lanciato 20 attacchi missilistici contro l'Ucraina, ha aggiunto l'esercito, sottolineando che sono stati colpiti con missili da crociera, missili balistici Iskander-M e missili terra-aria guidati S-300 insediamenti nelle regioni di Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia e Kharkiv. Inoltre, i russi hanno lanciato 48 raid aerei e una novantina di attacchi con sistemi di razzi a lancio multiplo. Si segnalano vittime tra i civili, oltre a danni ad abitazioni e infrastrutture civili, tra cui un asilo.