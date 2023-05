Prigozhin, 'forze regolari russe in fuga a Bakhmut'

Le forze regolari dell'esercito russo si sono date alla "fuga" a Bakhmut. Lo afferma Yevgeny Prigozhin, capo della compagnia militare privata Wagner. Il portavoce del ministero della Difesa di Mosca, Igor Konashenkov, aveva detto che le unità russe si erano "raggruppate" per assumere una linea più vantaggiosa. "Quello che ha detto Konashenkov si chiama fuga, non riorganizzarsi", ha commentato Prigozhin sul suo canale Telegram.

In un videomessaggio di oltre cinque minuti Prigozhin accusa il ministero della Difesa (rpt della Difesa) di Mosca di "edulcorare" i rapporti sulla situazione a Bakhmut e avverte che ciò porterà ad "una tragedia totale per la Russia". L'accordo con l'esercito, dice ancora Prigozhin, era che le forze d'assalto della Wagner continuassero ad avanzare dentro Bakhmut per conquistare l'intera città e che nel frattempo le forze regolari di Mosca prendessero il controllo dei fianchi per proteggere i miliziani. Ma i soldati russi hanno abbandonato i fianchi e ora la situazione si sta capovolgendo e gli ucraini potrebbero circondare le unità della Wagner che continuano ad avanzare nel centro cittadino. Per i miliziani della Wagner la situazione è tanto più pericolosa, aggiunge Prigozhin, in quanto sui fianchi del fronte vi sono delle alture, dalle quali è possibile tenere sotto tiro l'intera città.

Esercito Kiev, 'truppe russe esauste a Bakhmut' L'operazione difensiva dell'esercito ucraino a Bakhmut "ha successo" e le truppe russe "sono esauste e sanguinanti". Ad affermarlo è Serhiy Cherevaty, portavoce del gruppo orientale delle forze armate dell'Ucraina, citato da Ukrinform. "Solo nell'ultimo giorno, qui si sono verificati 40 scontri, a seguito dei quali 190 occupanti sono stati uccisi, 244 feriti e altri 15 sono stati catturati. Tre carri armati, un veicolo da combattimento di fanteria, tre obici Msta-B e 5 magazzini di munizioni sono stati distrutti. Ciò indica che la nostra operazione di difesa continua con successo, il nemico è esausto e sanguinante. Wagner non ha rispettato alcuna scadenza, Bakhmut non è stata catturata", ha detto Cherevaty. "Come risultato di operazioni di combattimento riuscite in varie direzioni, il nemico è stato sconfitto e respinto a una distanza compresa tra 250 metri e 1,5 chilometri. Bakhmut sta resistendo e i nostri difensori stanno distruggendo il nemico e inseguendolo in alcuni punti", ha concluso.