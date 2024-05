William Lai giura come nuovo presidente di Taiwan

Il nuovo presidente di Taiwan, Lai Ching-te (William Lai), ha prestato giuramento, in una cerimonia alla quale hanno partecipato decine di delegazioni straniere. Lai ha giurato nel palazzo presidenziale di Taipei, così come il nuovo vicepresidente Hsiao Bi-khim.

Lai succede a Tsai Ing-wen, i cui otto anni al potere hanno visto un peggioramento delle relazioni con Pechino a causa del suo rifiuto di riconoscere il "Consenso del 1992" e "il principio della Unica Cina". La cerimonia si è tenuta nella sede dell'Ufficio presidenziale di epoca coloniale giapponese.

Lai e la Hsiao, ex ambasciatrice de facto negli Stati Uniti, dovranno fare i conti con la crescente pressione militare cinese e un parlamento ostile. Il nuovo presidente di Taiwan terrà a breve il discorso inaugurale.

"Democrazia, pace e prosperità costituiscono la tabella di marcia di Taiwan e sono anche il nostro collegamento con il resto del mondo. Siamo cresciuti fino a diventare una delle democrazie più vivaci del mondo", ha detto Lai nel suo discorso d'insediamento. "Taiwan è già un faro globale e questo onore appartiene a tutto il suo popolo. Il futuro che decidiamo non è solo quello della nostra nazione, ma nel futuro del mondo", ha aggiunto riferendosi non solo alla democrazia dell'isola, ma alle sue esportazioni e all'economia globale. "Taiwan ha bisogno del mondo, proprio come il mondo ha bisogno di Taiwan".

Lai ha aggiunto che Taiwan e Cina dovrebbero lavorare insieme "per la pace e la stabilità" nello Stretto di Taiwan. "La gente di Taiwan e della Repubblica popolare non sono subordinate tra loro", ha proseguito, chiedendo alla Cina di smettere "di minacciare politicamente" l'isola. Sui cieli di Taipei, intanto, un gruppo di tre elicotteri era impegnato nel trasporto di un'enorme bandiera di Taiwan.

"Finché la Cina si rifiuta di rinunciare all'uso della forza contro Taiwan, tutti noi a Taiwan dovremmo accettare l'esistenza delle minacce della Cina di annettere Taiwan che non scompariranno semplicemente". Ha detto ancora Lai, chiedendo a Pechino di cessare le sue azioni aggressive: "I benefici reciproci e la prospera convivenza dovrebbero essere obiettivi comuni. Spero che la Cina affronti la realtà dell'esistenza della Repubblica Cinese", ha aggiunto, con una pausa per richiamare un lungo applauso.

Di fronte "alle numerose minacce e tentativi di infiltrazione dobbiamo dimostrare la determinazione nel difendere la nostra nazione e dobbiamo anche aumentare la nostra consapevolezza in materia di difesa e rafforzare il nostro quadro giuridico per la sicurezza nazionale", ha concluso il neopresidente taiwanese William Lai che ha invitato ancora la Cina a "cessare le intimidazioni politiche e militari" verso l'isola, che Pechino considera parte "inalienabile" del suo territorio".

