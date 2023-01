Zelensky, l'Ucraina ha bisogno di missili a lunga gittata

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - L'Ucraina ha bisogno di missili a lunga gittata per fermare il "terrore russo". Lo ha ribadito - come riporta il Kiev Independent - il presidente dell'Ucraina, Volodymir Zelensky, sottolineando che i missili Himars attualmente utilizzati da Kiev hanno una gittata di 80 chilometri e non possono raggiungere molte delle aree occupate dai russi.

"Abbiamo bisogno di missili a lungo raggio - ha spiegato Zelensky - per impedire ai russi di posizionare i loro lanciamissili lontano dalla linea del fronte e con essi distruggere le nostre città. Non dovrebbero esserci tabù nella fornitura di armi all'Ucraina per proteggersi dall'aggressione russa. Faremo tutto il possibile per garantire che i nostri partner aprano a questa fornitura vitale, compresa la consegna di missili Atacms, che hanno una gittata di 300 chilometri, e altre armi simili". (ANSA).